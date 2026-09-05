Türkiye 16 Yaş Altı Voleybolda Balkan İkincisi
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 yenildi.
Milliler, sonraki karşılaşmalarda Yunanistan'ı 3-1, Sırbistan'ı 3-2 ve Romanya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı, 3 galibiyetle 2'nci sırada tamamladı.
Kaynak: AA