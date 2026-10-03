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Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı

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Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Ankara'da Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı. Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanan maçta ilk yarıyı 21-7 önde kapatan Türkiye, üçüncü maçını 8 Mayıs 2027'de Moldova ile oynayacak.

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Ankara'da konuk ettiği Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 21-7 üstün tamamladı.

Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda daha etkili oynayan Bulgaristan ekibi, maçın son anlarında beraberliği yakaladı ve karşılaşma 31-31 eşit sonuçla bitti.

Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü maçını 8 Mayıs 2027 tarihinde Moldova ile oynayacak.

Kaynak: AA
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