Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı

Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Ankara'da Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı. Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanan maçta ilk yarıyı 21-7 önde kapatan Türkiye, üçüncü maçını 8 Mayıs 2027'de Moldova ile oynayacak.
Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında Ankara'da konuk ettiği Bulgaristan ile 31-31 berabere kaldı.
Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 21-7 üstün tamamladı.
Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda daha etkili oynayan Bulgaristan ekibi, maçın son anlarında beraberliği yakaladı ve karşılaşma 31-31 eşit sonuçla bitti.
Türkiye, 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü maçını 8 Mayıs 2027 tarihinde Moldova ile oynayacak.
Kaynak: AA