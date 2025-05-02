Turkish Airlines Open, Belek'te Düzenlenecek

Namık Kemal KILINÇ / Serik, DÜNYA golfünün yıldızlarını Belek'te buluşturacak Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs'ta Regnum Carya, Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

Bu önemli turnuvanın Türkiye'ye gelmesinde büyük katkısı bulunan organizatör Kemal Taşkınlı, Ülkemize bu turnuvayı 6 yıl sonra getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek önemli bilgiler verdi. Kemal Taşkınlı, Turkish Airlines Open bu yıl Avrupa kıtasındaki ilk turnuva olma özelliğini taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Turkish Airlines Open, 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki başarılı organizasyonların ardından, Regnum'un dünya standartlarındaki golf sahası olan Carya Golf Kulübü'ne geri dönüyor. Ülkemize tekrar bu turnuvayı 6 yıl sonra getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

8 Mayıs Perşembe günü turnuvamızın ilk günü. 11 Mayıs Pazar günü ise final oynanacak. 156 tane uluslararası golfçü burada mücadele edecekler. Bu önemli isimler içinde Luke Donald da var. Dünya eski 1 numaralarından aynı zamanda Ryder Cup Kaptanı. 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup'ın eski yıldızlarından ve 2017 yılı Turkish Airlines Open üçüncüsü Nicolas Colsaerts, 2019 Turkish Airlines Challenge şampiyonu Connor Syme ve 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson da mücadele edecek isimler arasında yer alıyor.

TURKISH AIRLINES OPEN'DA 7 TÜRK OYUNCU OLACAK

Türkiye'den 7 profesyonel oyuncumuz olacak. Burada bu turnuvanın olması sayesinde bu milli oyuncularımızın da mücadele edecek olması ayrıca mutluluk veriyor. Buradaki sahalarımızın tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik de olacak. Çünkü Uluslararası golf camiasında Belek bilinse de bu takvimde olmamız ve uluslararası golfçülerin burada mücadele etmesi açısından önemli bir etken. Golf turisti mücadele edecek veya golf oynayacak yeri seçerken bu turnuva takviminde olan yerlere öncelik veriyor. Bu sebeple Turkish Airlines Open, golfseverleri ülkemize taşıyacak ve önümüzdeki yıldan itibaren bu bölgedeki golfçü sayısının artacağını bekliyoruz. Bu turnuvamızın toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar, 1'inci olan 500 bin dolar alacak. Ayrıca öncesinde 6-7 Mayıs'ta Türkiye'de önemli golf oyuncuları, amatör oyuncular burada yarışacak profesyonel oyuncularla beraber golf deneyimini yaşayacak"