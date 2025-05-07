Turkish Airlines Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

TURKISH Airlines Open 2025 Golf şampiyonası 8-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde dünyanın en iyi golfçülerini bir araya getiriyor.

Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören organizasyon, 2016, 2017 ve 2018'deki başarılı etkinliklerin ardından yeniden Regnum Carya Golf Kulübü'ne dönüş yapıyor. Turnuva, DP World Tour kapsamında düzenlenirken, Avrupa kıtasında sezonun ilk golf turnuvası olma özelliği de taşıyor.

GOLFÜN DÜNYA YILDIZLARI TÜRKİYE'DE

Toplam 2 milyon 750 bin dolar ödül havuzu ile dikkat çeken Turkish Airlines Open 2025'e, 156 profesyonel golfçü katılıyor. Katılımcılar arasında, 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2018 Turkish Airlines Open ikincisi Haotong Li, eski Ryder Cup yıldızı ve 2017 Turkish Airlines Open üçüncüsü Nicolas Colsaerts, 2019 Turkish Airlines Challenge şampiyonu Connor Syme ile 2013 yılında turnuvada ikincilik elde eden Jamie Donaldson gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

Bu yıl 8'inci kez düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek üç profesyonel sporcu da yer alıyor. Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın wild card ile turnuvada mücadele ederken ayrıca iki Türk amatör sporcu, İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de organizasyonda yer alıyor.

D SMART YAYINCI KURULUŞ

Turkish Airlines Open 2025, 8-11 Mayıs tarihlerinde her gün 13.30'da başlayacak ve 5 saat sürecek canlı yayınlarla D-Smart ve D-Smart GO'dan izleyicilerle buluşacak.