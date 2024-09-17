Üye Girişi
Haberler

Türkeli'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Ormanspor'un şampiyon olduğu turnuvanın finalinde, inşaat takımı özellikle hazırladıkları pankart ile anlamlı bir mesaj verdi. Finalde Ormanspor, Emre Yapı İnşaat takımını 3-1 yenerek zafere ulaştı. Ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası, bir haftalık heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Kapalı halı sahada gerçekleşen ve 16 takımın katıldığı turnuvada Ormanspor şampiyon oldu.

Final mücadelesi, Ormanspor ile Emre Yapı İnşaat takımları arasında oynandı. İnşaat takımı, maç öncesinde anlamlı bir pankartla sahaya çıktı. Pankartta, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Zeren ve Emirhan Türker'in fotoğraflarına yer verilerek "Unutmadık, unutmayacağız... Mekanlarınız cennet olsun. Kalbimizdesiniz" yazısı yer aldı. Bu anlamlı pankart, seyircilerden büyük alkış aldı. Kıyasıya geçen final maçında Ormanspor, inşaat takımını 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Ödül töreninde, dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Etkinlikler Gün Sazak Türkeli Futbol sinop Spor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak
Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title