Türkeli'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası, bir haftalık heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Kapalı halı sahada gerçekleşen ve 16 takımın katıldığı turnuvada Ormanspor şampiyon oldu.

Final mücadelesi, Ormanspor ile Emre Yapı İnşaat takımları arasında oynandı. İnşaat takımı, maç öncesinde anlamlı bir pankartla sahaya çıktı. Pankartta, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Zeren ve Emirhan Türker'in fotoğraflarına yer verilerek "Unutmadık, unutmayacağız... Mekanlarınız cennet olsun. Kalbimizdesiniz" yazısı yer aldı. Bu anlamlı pankart, seyircilerden büyük alkış aldı. Kıyasıya geçen final maçında Ormanspor, inşaat takımını 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Ödül töreninde, dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - SİNOP