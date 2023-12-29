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Turkcell Süper Kupa Maçında İstiklal Marşı Okunacak

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve statta Türk bayraklarının yer alacağı öğrenildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve statta Türk bayraklarının yer alacağı öğrenildi. Kulüplerin diğer istekleriyle alakalı ise Suudi yetkililerle görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45'te 2023 Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak.

Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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