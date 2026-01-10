Galatasaray Fenerbahçe finalinin VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Söz konusu derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek. - İSTANBUL