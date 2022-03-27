Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2 - Haberler

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konak Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konak Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 16. haftasında sahasında Konak Belediyespor'a 2-0 yenildi. 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda oynanan maçı, az sayıda taraftar izledi. İki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan İzmir temsilcisi 45+3. dakikada Emenayo ile öne geçerek soyunma odasına önde gitti. İkinci devre de oyuna tamamen hakim olan Konak Belediyespor, 62. dakikada Nazlıcan'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Konak Belediyespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu skorun ardından Sivasspor 13 puanda kalarak 8. sıraya geriledi. Konak Belediyespor ise puanını 30'a çıkartarak 5. sıraya yerleşti.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

İhlas Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Sivasspor, Futbol, Spor, Haberler

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