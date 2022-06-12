Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor - Haberler

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, şampiyon oldu. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, şampiyon oldu. Maçtan dakikalar 1. dakikada ALG Spor ceza sahasında gelişen pozisyonda Karagümrük futbolcusu Saratou, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 3. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Sibel'in vuruşu kaleci Selda'dan döndü. Dönen topa gelişine vuran Bassira'nın şutunda top sol ve sağ direklere çarparak kale önüne geldi. PozisyonuN devamında savunma topu uzaklaştırdı. 25. dakikada sol taraftan korner direğine yakın bölgeden serbest vuruş kazanan Karagümrük'te topun başına geçen Derya'nın ortasında Sibel Duman'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 61. dakikada sağ kanattan yüklenen ALG Spor'da, Mareim'le verkaç yapan Ecem Esen, sağ çaprazdan yerden attığı şutla topu ağlara gönderdi. 1-1 64. dakikada sol taraftan Ecem Cümert'in kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top ağlarla buluştu. 1-2 Stat: Alsancak Mustafa Denizli Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Deybet Gök xx, Mürvet Yavuztürk Fatih Karagümrük: Duygu xx, Rita xx, Msipa xx, Sibel xx, Ece xx, Saratou xx, Derya xx (Ayçahan dk. 87 ?), Ferda xx, Bassira x (Jentrix dk. 61 x), Sümeyra xx, Marija xx Yedekler: Ayşenur, Ezgi, Nagihan, Özge, Elif, Şilan, Betül, Dilek Teknik Direktör: Bahar Özgüvenç ALG Spor: Selda xx, Ece Tekmen xx, Gülbin xx, Zehra xx, İlayda xx, Ecem Esen xx, Ebru xx, Eda xx, Mahsimova xx(Kristina dk. 73 x), Ecem Cümert xx(Grace dk. 80?) (Beyza dk. 90+2 ?), Mariem xx(Amorim dk. 80 ?) Yedekler: Bedriye, Medine, Kipoyi, Tuğba, Sabiha, Kezvan Teknik Direktör: Hasan Vural Goller: Sibel Duman (dk. 26) (Fatih Karagümrük), Ecem Esen (dk. 61), Ecem Cümert (dk. 64) (ALG Spor) Sarı Kartlar: Sümeyra (Fatih Karagümrük), Grace (ALG Spor) - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fatih Karagümrük Futbol Spor Haberler

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