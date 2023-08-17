Turkcell, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Milli Sporculara Destek Verecek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 10 erkek, 7 kadın olmak üzere toplam 17 milli sporcu yarışacak. Turkcell, milli sporculara desteğini bu turnuvada da devam ettirecek.

Turkcell, ana sponsorluğunu üstlendiği ve geçtiğimiz sene Türkiye'yi başarıyla temsil eden Atletizm Milli Takımı'nın, Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı madalyaların ardından, bu sene de Budapeşte'de düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda boy gösterecek milli sporcuların yanında olmaya devam ediyor.

Fatih Çintimar: "Sporun ışığında daha parlak bir geleceğe ilerleyeceğiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gelecek yıllarda başarıların artarak devam etmesini dileyerek, "Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculuğumuzda atletizmin gelişimine katkı sağlayan, Dünya Atletizm Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyatları'na giden yolda yanımızda olan ana sponsorumuz Turkcell'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda Dilek Koçak, Erdem Tilki ve Hayrettin Yıldız büyük başarılara imza attı. Bu büyük başarının ardında yatan emekleri ve destekleri unutmadan, milli sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik eder, gelecek yıllarda başarılarının artarak devam etmesini dilerim. Hep birlikte, sporun ışığında daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemek için tüm ekibimizle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Murat Erkan: "Atletizm alanında da sporcularımızın yanındayız"

Atletizmin ülke sporu içinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu alandaki sporcuların her zaman destekçileri olacaklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Genç sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil ettiği U20 Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla hem mutlu olduk hem de gururlandık. Genç sporcularımıza verilen desteklerin karşılığını bu kadar hızlı bir şekilde alabilmemizi hem markamız hem de ülkemiz adına oldukça umut vaat edici buluyorum. Bu vesileyle, 19 Ağustos tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bizleri temsil edecek tüm milli sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyor, Turkcell olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL