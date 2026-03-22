Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Mersin Spor'u sahasında 111-71'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türk Telekom 15. galibiyetini elde ederken, Mersin Spor 14. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

Türk Telekom : Devoe 6, Berkan Durmaz 10, Usher 19, Doğuş Özdemiroğlu 18, Bankston 8, Allman 9, Alexander 8, Smith 12, Simonovic 7, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 3, Atakan Biçer 6

Mersin Spor : Olaseni 8, Cowan 19, Cruz 11, Ergi Tırpancı 2, White 7, Leon Apaydın 2, March 8, Hakan Sayılı, Enoch 8, Kartal Özmızrak 4, Koray Çekici 2

1.? ?Periyot: 31-16

Devre: 61-28

3.? ?Periyot: 85-54?

Beş faulle çıkan: 31.41 Hakan Sayılı ( Mersin Spor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında Mersin Spor'u 111-71 mağlup etti.

Bu sonuçla başkent ekibi 15. galibiyetini alırken, Mersin Spor 14. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

