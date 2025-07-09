Türk Telekom, Kyle Allman ve Doğuş Özdemiroğlu'nu Transfer Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ABD'li oyun kurucu Kyle Allman ve milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı. Ayrıca, Anthony Brown'la yollar ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kyle Allman ve milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Kyle Allman'ı takımımıza kattık. Ayrıca Doğuş Özdemiroğlu, yeni sezonda Ankara basketbolu için hazır. Türk Telekom ailesine hoş geldiniz." ifadelerine yer verildi.

Ankara ekibi, ABD'li oyun kurucu Anthony Brown'la ise yolların ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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