Haberler

Türk Telekom, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom, ABD doğumlu Hırvat oyuncu Jaleen Smith ile yollarını ayırdı. Kulüp, Smith'e katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.

Türk Telekom Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Jaleen Smith'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ABD doğumlu, Hırvatistan vatandaşlığına sahip oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan Jaleen Smith, Hırvatistan milli takımında da oynuyor. Bahçeşehir Koleji formasıyla 2024–25'te Türkiye kariyerine başlayan Jaleen Smith, 2025-26 sezonu başında Türk Telekom'a transfer oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız kabusu yaşattı! Canlarını zor kurtardılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

İBB davasında çok sayıda isim için tahliye kararı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

TRT Tabii dizisinde yasaklı madde soruşturması geçiren başrol oyuncusu kadrodan çıkarıldı

Narkotik ekiplerinin bastığı dizinin başrolü kadrodan çıkarıldı

TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık

TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar