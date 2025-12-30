Haberler

Buducnost VOLI Podgorica - Türk Telekom: 91-81

Güncelleme:
Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu 12. hafta mücadelesinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica'ya deplasmanda 91-81 mağlup oldu. Maçta ilk devre 45-44, üçüncü periyot ise 64-62 tamamlandı.

SALON: Moraca

HAKEMLER: Tomasz Trawicki, Gentian Cici, Arnau Padros

BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Tanaskovic 17, Boutsiele 1, Sulaimon 25, Ferrell 16, Jovanovic 2, Mays 15, Bouteille 8, Magee 5, Thompson 2, Slavkovic, Kovliar

TÜRK TELEKOM: Doğuş Özdemiroğlu 12, Simonovic 4, Alexander 4, Devoe 7, Smith 18, Bankston 9, Allman 17, Berkan Durmaz 4, Trifunovic 6, Usher

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

DEVRE: 45-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-62

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
