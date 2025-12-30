Buducnost VOLI Podgorica - Türk Telekom: 91-81
Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu 12. hafta mücadelesinde Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica'ya deplasmanda 91-81 mağlup oldu. Maçta ilk devre 45-44, üçüncü periyot ise 64-62 tamamlandı.
SALON: Moraca
HAKEMLER: Tomasz Trawicki, Gentian Cici, Arnau Padros
BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Tanaskovic 17, Boutsiele 1, Sulaimon 25, Ferrell 16, Jovanovic 2, Mays 15, Bouteille 8, Magee 5, Thompson 2, Slavkovic, Kovliar
TÜRK TELEKOM: Doğuş Özdemiroğlu 12, Simonovic 4, Alexander 4, Devoe 7, Smith 18, Bankston 9, Allman 17, Berkan Durmaz 4, Trifunovic 6, Usher
1'İNCİ PERİYOT: 20-23
DEVRE: 45-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-62
