Türk Telekom, Dolomiti Energia'yı 80-60 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Salon: BTS Arena

Hakemler: Milos Koljensic (Karadağ), Gentian Cici (Arnavutluk), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Dolomiti Energia: Steward 11, Jones 8, Jogela 8, Mawugbe 6, Aldridge 5, Bayehe 6, Niang 6, Forray 2, Jakimovski 8, Hassan, Airhienbuwa

Türk Telekom : Smith 12, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Yavuz Gültekin, Bankston 12, Devoe 14, Allman 11, Berkan Durmaz 7, Alexander 6, Usher 13

1. Periyot: 22-16

Devre: 31-41

3. Periyot: 50-58

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini deplasmanda 80-60 yendi.

Türk Telekom grupta ikinci galibiyetini elde ederken, İtalyan ekibi ise üçüncü kez mağlup oldu.