Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 90-87 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van der Vuurst 12, Pipes 22, Gavrilovic, Doğan Şenli 12, Yigit Özkan 2, Pusica 5, Bruinsma 14, Bandaogo 1, Can Kaan Turgut, Metin Türen, Muhaymin Mustafa

Türk Telekom: Devoe 8, Berkan Durmaz 9, Trifunovic 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Allman 14, Ata Kahraman 2, Usher 23, Smith 8, Simonovic 6, Emircan Koşut

1. Periyot: 18-19

Devre: 49-41

3. Periyot: 70-66

Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 21. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

