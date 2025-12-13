Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Bursaspor Basketbol'u 101-74 gibi anlamlı bir skorla mağlup etti. İlk çeyrekte öne geçen Türk Telekom, devreyi 54-36 önde kapattı ve üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdürerek maçı kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu???????

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 14, Devoe 13, Usher 17, Simonovic 10, Alexander 12, Smith 12, Berkan Durmaz, Trifunovic 4, Bankston 10, Ata Kahraman 6, Yavuz Gültekin 3

Bursaspor Basketbol : Childress 12, Parsons 4, Göksenin Köksal 7, Konontsuk 2, Nnoko 3, Crawford 12, King 13, Delaurier 4, Berk Can Akın 13, Yesukan Onar 4

1. Periyot: 28-21

Devre: 54-36

3. Periyot: 79-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 101-74 yendi.

Maça üç sayılık basketlerle başlayan Bursaspor Basketbol, ilk 5 dakikayı 11-10 önde geçti ancak çalınan toplar sonrası yakaladığı hızlı hücumları sayıyla sonuçlandıran Türk Telekom, Usher'ın öne çıktığı ilk çeyreği 28-21 üstün bitirdi.

Yüksek tempolu oyununu sürdüren, ribauntlar ve boya alan sayılarında rakibine üstünlük kuran Türk Telekom, Devoe ve Doğuş Özdemiroğlu'na Alexander ve Simonovic'in de eşlik etmesiyle soyunma odasına 54-36 önde gitti.

Üçüncü periyotta da savunmasıyla Bursaspor Basketbol'u zor şutlar denemeye iten başkent ekibi, Smith'in etkili oyunuyla son 10 dakika öncesi farkı 26 sayıya (79-53) çıkardı.

Karşılıklı basketlere sahne olan son çeyreğin ardından Türk Telekom, 31 asistle tamamladığı karşılaşmayı 101-74 kazandı.

Türk Telekom, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor



