Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 15, Smith 11, Trifunovic 11, Bankston 16, Simonovic 3, Berkan Durmaz 2, Allman 16, Usher 7, Devoe 6

Beşiktaş GAİN: Dotson, Mathews 14, Yiğit Arslan 3, Vitto Brown 7, Zizic 16, Berk Uğurlu 11, Anthony Brown 8, Morgan 19, Lemar 6

1. Periyot: 30-25

Devre: 57-46

3. Periyot: 76-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34: 32 Morgan, 36: 42 Lemar, 39: 49 Berk Uğurlu ( Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 87-84 yendi.

Türk Telekom, yüksek tempoyla başladığı maçta Trifunovic'in peş peşe basketleriyle 13-7 öne geçti ancak üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulan Morgan'ın sürüklediği Beşiktaş, 9. dakikada skoru 25-25'e getirdi. Kalan sürede daha doğru hücum tercihlerinde bulunan Türk Telekom, ilk çeyreği 30-25 önde bitirdi.

Zizic ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş'a, Alexander'ın yokluğunda ilk 5'te yer alan Bankston'ın etkili oyunuyla yanıt veren başkent ekibi, 2. periyodun ilk bölümünü 44-42 önde geçti. Devamında Allman'ın sayı ve asistleriyle öne çıktığı Türk Telekom, Beşiktaş'ın üç sayı yüzdesinin de düşmesiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda rakibine 57-46 üstünlük kurdu.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Lemar ve Morgan'ın sayılarıyla oyunda kalan Beşiktaş'a, Doğuş Özdemiroğlu, Allman ve Smith'in basketleriyle karşılık verince son 10 dakikaya 76-66 önde girdi.

Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı son periyoda Mathews'un sayılarıyla başlayan Beşiktaş, Morgan ve Zizic'in de devreye girmesiyle bitime 3 dakika 18 saniye kala skoru (80-80) eşitledi. Siyah-beyazlılar, Mathews'un bitime 1 dakika 22 saniye kala attığı üç sayılık basketle de maçta ilk kez öne geçti: 83-84. Çaldığı toptan sonra kendisine faul yapılan Doğuş Özdemiroğlu, serbest atışları sayıya çevirerek Türk Telekom'un 85-84 öne geçmesini sağladı. Başkent ekibi, taktik faullerin ardından kullandığı serbest atışlardan da yararlanarak maçı 87-84 kazandı.

Türk Telekom, ligdeki son 11 maçında 10'uncu, toplamda 11'inci galibiyetini aldı. Ligdeki ilk 13 maçını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Türk Telekom'a da yenilerek peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı.