Türk Telekom Basketbol Takımı, Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Berkan Durmaz'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar