Haberler

Türk Telekom Basketbol Takımı, Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Berkan Durmaz'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk

İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

Videoyu izlemeniz lazım! Türk siyaset tarihine geçecek görüntü
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar