Türk Telekom Basketbol Takımı Hazırlık Maçında Galip

Yeni sezon hazırlıkları süren Türk Telekom Basketbol Takımı, Gloria Pre-Season Games Turnuvası'nda Yukatel Merkezefendi Basketbol Takımı'nı 80-67 yenerek iyi bir performans sergiledi.

İlk periyodun 19-19 beraberlikle tamamlandığı maçta, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Türk Telekom, soyunma odasına 38-32'lik skorla önde gitti. İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan Türk Telekom, üçüncü periyodu 55-51 önde kapattı.

Karşılıklı sayılarla geçen son periyodun ardından sahadan 80-67 galip ayrılan Türk Telekom, hazırlık maçlarındaki güçlü performansını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Basketbol Süper Ligi hazırlıkları kapsamında verimli bir turnuva geçiren Türk Telekom Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan dönecek üç oyuncusuyla birlikte çalışmalarına devam edecek. - ANKARA

