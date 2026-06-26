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Türk Telekom, Anthony Lamb ve Göktuğ Baş'ı transfer etti

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Anthony Lamb ve Göktuğ Baş ile anlaştı. Lamb NBA tecrübeli, Göktuğ Baş ise Bahçeşehir Koleji'nden döndü.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Anthony Lamb ve Göktuğ Baş'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li forvet Anthony Lamb'ın yeni sezonda Türk Telekom forması giyeceği belirtildi.

Nba tecrübesi de bulunan Lamb, geçen sezon Avrupa Kupası'nda (EuroCup) 9.3 sayı ve 5.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Açıklamada, geride kalan sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamlayan 25 yaşındaki forvet Göktuğ Baş'ın da 2020-2021 sezonundan sonra yeniden Türk Telekom için mücadele edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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