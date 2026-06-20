Türk Telekom, Tim Schneider ve Ismael Bako'yu transfer etti
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Alman uzun forvet Tim Schneider ve Belçikalı pivot Ismael Bako’yu kadrosuna kattı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Tim Schneider ve Ismael Bako'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, geçen sezonu Japonya'nın Ibaraki Robots takımında geçiren Alman uzun forvet Tim Schneider ile sözleşme imzaladı.
Mavi-beyazlı ekip, Rusya'nın Zenit Saint Petersburg forması giyen Belçikalı pivot Ismael Bako'yu da kadrosuna dahil etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan