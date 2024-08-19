Türk takımlarının Avrupa maçları TRT ekranlarında olacak

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - UEFA Kupaları'nı 3 yıl boyunca yayınlayacak Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, tanıtım lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

TRT 3 yıl boyunca Türk ekiplerinin Avrupa'daki tüm karşılaşmalarını ücretsiz yayınlayacak. Türk ekiplerinin dışında oynanacak tüm karşılaşmaların "tabii" üzerinden ücretli bir şekilde yayınlanacağı aktarıldı.

Tanıtım gecesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İkinci Başkan Metin Öztürk, Adana Demir spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ve spor dünyasından birçok isim ile davetliler ve basın mensupları katıldı.

Gecede konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT olarak, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla, medya sektöründe ezberleri bozmaya, ıssızlığa terk edilmiş alanlarda yeni yollar açmaya, milletimizin beklentilerini karşılayacak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Bu bağlamda, önümüzdeki üç yıl boyunca dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını milletimizle buluşturacak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nin futbolseverlerin içini ısıtan o büyülü marşı TRT'de duyulacak; Avrupa Ligi'nin geçmişten ilham alan o sürprizli hikayesi TRT'de yazılacak ve Konferans Ligi'nin hayaller kurduran o etkileyici atmosferi TRT'de solunacak.

Kurumumuz için de bir ilk olan bu tarihi gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor; futbolseverlere, spor camiasına ve tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIMLARIMIZIN MAÇLARINI ŞİFRESİZ VE ÜCRETSİZ OLARAK YAYINLAYACAĞIZ"

Sobacı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda, hayatın her alanında olduğu gibi, spor altyapısında da muazzam atılım ve dönüşümler gerçekleştirdi.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin istifadesine sunulan spor tesisleri her geçen gün çeşitlenip sayıları artarken, ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısı da bununla doğru orantılı olarak artış gösteriyor.

Biz de TRT olarak, deneyimli kadromuz, sportmence rekabeti öne çıkaran program ve içeriklerimiz, teknolojik yenilikleri yakından takip eden teknik alt yapımız ve dünya standartlarındaki yayın kalitemizle bu atılım ve dönüşümlerin en köklü destekçisi olmayı sürdürüyoruz.

İşte TRT'nin tüm bu tecrübe ve birikimine artık bir yenisini daha ekliyor ve Kurumumuzun tarihinde bir ilk olarak, UEFA tarafından düzenlenen üç büyük kulüp turnuvasının Türkiye'deki yayınlarını üstleniyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları önümüzdeki üç sezon boyunca TRT'de olacak.

Bu yıldan itibaren yepyeni formatlarıyla oynanacak üç organizasyonun heyecanını geleneksel ve dijital mecralarımız aracılığıyla, milletimizle birlikte yaşayacağız.

Kamu yayıncılığı anlayışımızın bir gereği olarak, ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçlarını TRT 1, TRT Spor ve tabii'de şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayacağız."

Gece toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.