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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir FK'nın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turlarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi geçerse Sturm Graz-Hearts galibiyle oynayacak. Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Başakşehir ise Inter Turku'yu geçerse Vaduz-AC d'Escaldes galibiyle eşleşecek.

TÜRK takımlarının Avrupa kupalarının ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü eleme turlarının kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir FK'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Strum Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Polonya ekibine elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe 3'üncü eleme turunda, Twente-Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı geçmesi halinde bir üst turda Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Danimarka ekibine elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş, Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda ise Boheminas - Balkani eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

BAŞAKŞEHİR, INTER TURKU'YU ELEMESİ HALİNDE VADUZ - AC D'ESCALDES EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Inter Turku ile mücadele edecek Başakşehir FK, rakibini elemesi halinde Vaduz - AC d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekip, rakibine elenmesi halinde ise Avrupa defterini kapatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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