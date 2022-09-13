Türk takımlarına UEFA'dan ceza yağdı

UEFA Avrupa Ligi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu takımların oynadığı maçlarda meydana gelen sahaya madde atma, maç sırasında meşale yakma, sahaya girme gibi ihlallere fatura kesildi.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un evinde ağırladığı Kopenhag Şampiyonlar Ligi play off maçı için sahaya madde atılması nedeniyle bordo mavili ekibe 35 bin Euro, maçın geç başlaması nedeniyle 15 bin Euro geç santradan sorumlu tutulan teknik direktör Abdullah Avcı'ya da uyarı cezası verildi. Karadeniz ekibine aynı takımla deplasmandaki maçından da sahaya girme nedeniyle 5 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle ise 2 bin 500 Euroluk fatura çıkarıldı.

FENERBAHÇE

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Fenerbahçe 'nin deplasmanda Austria Wien ile oynadığı karşılaşmadan sarı-lacivertlilere meşale yakılması nedeniyle 54 bin 250 euro, sahaya girme nedeniyle 10 bin euro para cezaları kesildi.

SİVASSPOR

Sivasspor'a ise evinde Malmö ile oynadığı karşılaşmada kırmızı-beyazlılara madde atılması nedeniyle 30 bin euro, meşale yakılması nedeniyle 1.500 euro, mücadelenin zamanında başlamaması nedeniyle 15 bin euro, bu durumdan sorumlu gösterilen teknik direktör Rıza Çalımbay'a da uyarı cezaları verildi.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir'e iseAntwerp ile oynadığı maçta meşale yakılması nedeniyle 1.000 Euro, takımın uygunsuz davranışları nedenleriyle uyarı cezalarına maruz kaldı.