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Türk Sporcular Uluslararası Buz Pateni Yarışmasında Gümüş Madalya Kazandı

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Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nca Almanya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda Türk sporcular iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nca Almanya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda Türk sporcular iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Almanya'da 12-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2024 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda Timuçin Özbükücü antrenörlüğünde Türkiye'yi temsil eden Masterlar Kış Oyunları Dünya Şampiyonu Naz Arıcı, Altın Kadınlar kategorisinde; Masterlar Kış Oyunları Dünya üçüncüsü Elif Sırma Özel ise Bronz Kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Yarışmada Altın kadınlar kategorisinde birinciliği İngiltere'den Emily Walker, ikinciliği Türkiye'den Naz Arıcı ve üçüncülüğü Belçika'dan Darya Manoylo kazandı. Bronz Kadınlar kategorisinde ise birinciliği İngiltere'den Samantha Edwards, ikinciliği Türkiye'den Elif Sırma Özel, üçüncülüğü de Almanya'dan Monika Lustincova elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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