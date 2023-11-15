Türk Sporcular Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce Şampiyonasında İkinci Oldu

Mersinli sporcular Mehmet Can Yakın ve Ayşenur Barış, Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce Şampiyonasında takım halinde dünya ikincisi oldu. Şampiyonada Türkiye toplamda 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak genel klasmanda ikinci sırayı aldı.

Dünya Kadınlar ve Karışık Bocce (Volo) Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Mersinli sporcular Mehmet Can Yakın ve Ayşenur Barış, takım halinde katıldıkları organizasyonda dünya ikincisi oldular.

Fransa'nın Rumilly kentinde 8-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, basamak disiplininde İnci Ece Öztürk altın madalyanın sahibi olurken, altın nokta kadınlarda ise Buket Öztürk gümüş madalya kazandı. Röle-Miks disiplininde Mehmet Can Yakın-İnci Ece Öztürk, Geleneksel Çiftler kategorisinde ise Ayşenur Barış-Emine Dursun takımları da ikincilik elde etti.

Şampiyonada Türkiye 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda Hırvatistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

Sosyal medya hesabından dünya ikinciliği sonrasında açıklama yayınlayan Mersinli sporcu Mehmet Can Yakın, "Hayallerimden birinin daha gerçekleşmesinin gururunu yaşıyorum. 10 gün boyunca harika bir takım olduğumuz için takım arkadaşım İnci Ece Öztürk'e ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başta Milli Takım antrenörümüz olan Yılmaz Güzelocak hocam ve kendi antrenörüm Niyazi Kutlay olmak üzere emeği olan tüm herkese teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MERSİN