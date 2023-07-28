Türk Sporcular Çin'e Yolculuk Etti

Türkiye'nin 105 sporcu ve antrenörden oluşan ikinci sporcu kafilesi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmak üzere Çarşamba günü İstanbul'dan Chengdu'ya doğru yola çıktı. Sporcular, Çin'in Üniversite Oyunları için çevre dostu yüksek teknoloji özellikleri geliştirip kullanmadaki başarılarından övgüyle bahsetti.

Türkiye'nin 105 sporcu ve antrenörden oluşan ikinci sporcu kafilesi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılmak üzere Çarşamba günü İstanbul'dan Chengdu'ya doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesinde İstanbul Havalimanı'nda Xinhua'ya konuşan sporcular, Çin'in Üniversite Oyunları için çevre dostu yüksek teknoloji özellikleri geliştirip kullanmadaki başarılarından övgüyle bahsetti.

SES 1 (Türkçe): ALİ ŞAHİN, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü:

"Çok güzel ve ilginç. Şimdi daha da çok görmek istiyorum. Herhalde daha güzel olacaktır. Farklı bir organizasyon olacak."

Teknik direktör, Çin'in düşük karbon emisyonlu yeşil enerji alanlarındaki atılımlarına dikkat çekti.

SES 2 (Türkçe): ALİ ŞAHİN, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü:

"Harika bir şey. (Yeşil enerji kullanımının) artması da harika. Biliyorsunuz dünya artık değişik tarihsel, mevsimsel durumlar, sıkıntılı zamanlar yaşıyor. İnsanlık dünyanın o güzel anını korumaya çalışıyor. Bunun için de çok faydalı olacağına inanıyorum."

Şahin'e benzer şekilde, tekvando antrenörü Şakir Bezci de Üniversite Oyunları'nın spor tesislerinde kullanılan yüksek teknolojili özelliklerin ve çevre dostu sistemlerin, dünya için mükemmel gelişmeler olduğunu belirtti.

SES 3 (Türkçe): ŞAKİR BEZCİ, Tekvando antrenörü:

"Dünya için mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi, en azından yeşil alan söz konusu olduğunda daha temiz, daha güzel bir hayat bizi bekliyor diye düşünüyorum."

Tekvando dünya şampiyonu Hakan Reçber de Üniversite Oyunları sırasında kültürlerin bir araya gelmesiyle ilgili heyecan duyduğunu vurguladı.

SES 4 (Türkçe): HAKAN REÇBER, Tekvando dünya şampiyonu:

"Çin, farklı milletlerden insanları bir araya topluyor. Tabii, orada ne kadar birbirimizle maç yapsak, rekabet etsek de onun dışında arkadaşlığımız, dostluğumuz sürüyor. Yurtdışından, Uzak Doğu'dan çok fazla arkadaşım var. Hepsiyle görüşüyorum, oraya gelecekler."

Yarışların herkesin bir araya gelip sosyalleşmesi için mükemmel bir fırsat sunduğunu düşünen Reçber, daha önce arkadaş olduğu Çinli sporcuları yeniden göreceği için de heyecanlı.

SES 5 (Türkçe): HAKAN REÇBER, Tekvando dünya şampiyonu:

"Çinliler çok tatlı insanlar. Kesinlikle çok güler yüzlü ve çok anlayışlılar."

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Üniversite Oyunları'nda toplam 18 spor dalı yer alacak. Türkiye oyunlara 155 sporcudan oluşan bir heyetle katılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)