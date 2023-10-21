Türk Sporcular Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türk milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 12 madalya ile tamamlayarak genel klasmanda üçüncü, erkek takım sıralamasında ise ikinci oldu.

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar şampiyonada 12 madalya ile genel klasmanda 3'üncü, erkek takım sıralamasında ise 2. oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı.

Milli sporculardan Aybel Yeler bronz, İbrahim Efe Düzel ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı. Türkiye, genel klasmanda üçüncü, erkek takım sıralamasında ise ikinci sırayı aldı.