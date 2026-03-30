13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sürüyor
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın yedinci gününde Türk sporcular, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu arasında 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 5 madalya elde etti.
Turnuva, yarın büyük erkekler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur