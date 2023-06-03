Türk sporcular altıncı günde madalya kazanamadı

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde erkekler 74 kilo ile kadınlar 62 kiloda mücadeleler yapıldı. Milli sporcular, şampiyonanın altıncı gününü madalyasız tamamladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek olan 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde erkekler 74 kilo, kadınlar 62 kiloda müsabakalar yapıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden erkekler 74 kiloda Yiğithan Kılıç ile kadınlar 62 kiloda Özge Özbey madalya için mücadele etti.

Milli sporcu Özge Özbey, ilk turda Ekvador'dan Mell Mina'yı, ikinci turda ise Sırbistan'dan Nadja Savkovic'i yenerek son 16'ya kaldı. Son 16'da Tayvan'dan Wei-chun Lin'a 2-1 yenilen Özbey, madalya alma şansını kaçırdı. Erkekler 74 kiloda mücadele eden Yiğithan Kılıç ise, ilk turda Danimarka'dan Omer Dawoud'u mağlup etse de, ikinci turda İspanya'dan Daniel Quesada Barrera'ya 2-0 mağlup olarak şampiyonadan elendi.

Millilerden Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 2 bronz madalya

Türkiye, beşinci günün sonunda elde ettiği 3 altın ve 2 bronz madalya ile tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası performansını sergiledi. Şampiyonanın yedinci gününde milli tekvandocular, Zeynep Taşkın kadınlar 53 kiloda ve Yiğithan Kılıç ise erkekler +87 kiloda madalya mücadelesi verecek. - BAKÜ