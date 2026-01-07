Haberler

Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda Türk satranç sporcuları Sıla Çağlar altın, Ekin Barış Özenir gümüş ve Işık Can bronz madalya kazandı. Sıla Çağlar, kadın oyuncular arasında birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin DuPage County kentinin Oak Brook bölgesindeki şampiyonada Kadın Uluslararası Usta (WIM) Sıla Çağlar, Uluslararası Usta (IM) Ekin Barış Özenir ve Büyük Usta (GM) Işık Can, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Şampiyonada Saint Louis Üniversitesi ile yarışan WIM Sıla Çağlar genel kategoride kadın oyuncular arasında birinci oldu.

Rio Grande Üniversitesi adına mücadele eden IM Ekin Barış Özenir gümüş, Missouri Üniversitesi'nden GM Işık Can ise bronz madalya elde etti.

