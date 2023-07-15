Türk Milli Atletler Finale Yükseldi

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk milli sporcular Berke Akçam ve İsmail Nezir finale yükselme başarısı gösterdi. Berke Akçam 400 metre engelli yarı finalinde üçüncü, İsmail Nezir ise birinci olarak finale çıktı. Ayrıca milli atlet Gizem Açıkgöz, üç adım atlamada dördüncü oldu.