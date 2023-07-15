Türk Milli Atletler Finale Yükseldi
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Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk milli sporcular Berke Akçam ve İsmail Nezir finale yükselme başarısı gösterdi. Berke Akçam 400 metre engelli yarı finalinde üçüncü, İsmail Nezir ise birinci olarak finale çıktı. Ayrıca milli atlet Gizem Açıkgöz, üç adım atlamada dördüncü oldu.
Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Berke Akçam ve İsmail Nezir finale yükselme başarısı gösterdi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonun 400 metre engelli yarı finali yapıldı. Berke Akçam birinci seride 50.13 derecesiyle üçüncü, İsmail Nezir ise ikinci seride 50.23'lük derecesiyle birinci olarak final biletini aldı.
Ayrıca milli atlet Gizem Açıkgöz, üç adım atlamada 13.44'lük derecesiyle dördüncü oldu.