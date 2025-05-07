Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Türk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Türk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Birleşik Krallık ile eşitlikle sonuçlanan üçüncülük mücadelesini kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında yarışan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, üçüncülük müsabakasında Birleşik Krallık ile karşılaştı.

229-229 biten karşılaşmayı beraberlik atışları sonucu kazanan milliler, bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 15 sporcuyla katıldığı organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış

Karşınıza çıkarsa dikkat! Şehir giriş çıkışlarında kontrol başladı
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.