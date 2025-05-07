Türk Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Birleşik Krallık ile eşitlikle sonuçlanan üçüncülük mücadelesini kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında yarışan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, üçüncülük müsabakasında Birleşik Krallık ile karşılaştı.
229-229 biten karşılaşmayı beraberlik atışları sonucu kazanan milliler, bronz madalya elde etti.
Türkiye'nin 15 sporcuyla katıldığı organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor