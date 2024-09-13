Türk Kızılay'dan Spor ve İlk Yardım Temalı Maç

Türk Kızılay, sporda ilk yardıma dikkat çekmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile maç yaptı. Yapılan maçta ilk yardım farkındalığı oluşturmayı hedefleyen Kızılay, maçın her iki devresinde de spor kazalarında yapılacak ilk yardımı uygulamalı olarak gösterdi.

Türk Kızılay, yıllardır ilk yardımın hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekmek için düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturuyor. Bu yıl 'Spor ve İlk Yardım' temasıyla kutlanan Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda maç yapıldı. Maçta spor kazalarına yönelik ilk yardım yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

"Bu yılki temamız spor ve ilk yardım"

Her yıl Eylül'ün ikinci cumartesi gününü Dünya İlk Yardım Günü olarak tüm dünyada Kızılay ve Kızılhaç adına kutladıklarını belirten Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş, "Bugüne özel etkinlikler yapıyorlar. Türkiye'de biz de Kızılay ve Kızılhaç'ın belirlediği tema üzerine bu kutlamarı yapıyoruz. Bu yılki temamız spor ve ilk yardım. Tema üzerine bugün bu faaliyeti başlatmış oluyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle spor ve ilk yardım temalı bir maç yapılacak ve bu maçta hem spor karşılaşması hem de ilk yardımın örnekleri sergilenecek" diye konuştu.

"Herkesin ilk yardım eğitimi almasını istiyoruz"

Göğüs ağrısı, kalp krizi, bacak kırılması ve burun kanaması gibi dört tane vaka örneği işleneceğini dile getiren Alataş, "Burada amaç hem spora destek hem de ilk yardım farkındalığı oluşturmak. Başlattığımız bu süreci bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İllerde il müdürlüklerimiz ve Kızılay şubelerimiz de bu alanda yoğun faaliyet gösterecek. Spor alanında gerek antrenörlerimiz olsun gerek sporcularımız olsun herkesin ilk yardım eğitimi almasını istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Çünkü bu gerçekten ihtiyaç olduğunu da ne kadar gerekli olduğunu ve ne kadar faydalı bir şey olduğu her seferinde ortaya koyuyoruz. Umarım bugünkü yapacağımız bu gösteri maçıyla başlattığımız bu süreç ülkemiz için hayırlara vesile olur ve güzel bir sürecin de başlangıcı olur" şeklinde konuştu. - ANKARA