Haberler

Hatice Aydın Duygu, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda görev alacak

Hatice Aydın Duygu, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda görev alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu ve yardımcı hakem Arzu Görgün, 22-25 Temmuz'da Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu'nda görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu, 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu 2'nci Grup Mini Turnuvası'nda görev yapacak. Turnuvada FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de yardımcı hakem olarak görev alacak. KI Klaksvik, KFF Mitrovica, PFC Ludogorets 1945 ve FC Zimbru Chişinau takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Türk hakem ekibi de görev üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor

Bakanlık yasakladı! Çocukların kullandığı ürün toplatılıyor