Türk Kadın Hakem Merve Nur Öz, Uluslararası Arenada Başarıya Ulaştı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan, uluslararası muaythai hakemi Merve Nur Öz, ilk uluslararası Türk kadın hakem olma başarısını gösterdi.

Babası ve kardeşinin muaythai sporcusu olmasıyla Tayland kökenli sporla 14 yaşında tanışan Öz, korkusu nedeniyle ringe sporcu yerine hakem olarak çıkmaya karar verdi.

Türkiye'de hakemlik eğitimi alan Öz, ardından bu sporun ana vatanı olan Tayland'da kurslara katılıp başarılı oldu.

Uluslararası maçlara davet edilen ilk Türk kadın hakem olma başarısını gösteren Öz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında görev alan 20 kadın hakem arasında yer alıyor.

Öz, haziranda Polonya düzenlenen Avrupa Oyunları'nda ve ekimde Suudi Arabistan'daki World Combat Games'te final müsabakalarını yönetti.

"Ortamı güler yüzümle yumuşatmaya çalışıyorum"

Kapaklı Karaağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Öz, AA muhabirine, Türk kadını olarak uluslararası şampiyonalarda final müsabakalarını yönetmekten gurur duyduğunu söyledi.

Dövüş sanatı olan muaythai branşında hakemlerin de genelde sert olduğunu belirten Öz, kendisinin sert bir mizacının olmadığını dile getirdi.

Güler yüzü sayesinde yönettiği müsabakaların daha zevkli hale geldiğini ifade eden Öz, "Ben daha minyon ve güler yüzlü olduğum için ringin içerisinde ufak tefek güleç bir kız dolaşıyor. Gülerek maç yönetiyorum. Zaten sporcular ve antrenörler stresli. O ortamı güler yüzümle yumuşatmaya çalışıyorum." dedi.

Öz, güler yüzlü yönetiminin maçı kaybeden sporcuların bile takdirini topladığını, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Öğretmenlik hayatında da aynı güler yüzle çalıştığını söyleyen Öz, öğrencilerinin örnek alacağı bir kişi olmayı ilke edindiğini vurguladı.

Öğrencilerinin belirledikleri hedeflere yürümesini istediğini ifade eden Öz, şunları kaydetti:

"Herkesin bir hedefi olsun ve o hedef için emek harcasın. Emek her zaman başarıyı getirir. Ben hayal kurup, hedef koydum. Onun için çalıştım ve çabaladım, istediğim yere geldim. Umarım beni örnek alan öğrencilerim ve gençlerimiz olur. Sınıf öğretmeninin her konuda bilgisi olması gerekiyor. Müzik, spor, resim, dans her şeyden biraz bilgisi olması gerekiyor. Çünkü biz çocukları hamur gibi şekillendiriyoruz. Biz ne katarsak, çocuklar nasıl örnek alırsa o şekilde gelişip, büyüyorlar. Bundan yola çıkarak, Muaythai branşında görev aldım. Çocuklarıma, örnek olabiliyorsam, onlara hayal kurdurabiliyorsam ne mutlu bana."