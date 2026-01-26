Türk hentbolunda 50. yılın startı, 7 Şubat'ta Ankara'daki gala ile verilecek

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Türk hentbolunun 50. yılını 7 Şubat'ta Ankara'da yapacakları gala ile kutlayacaklarını söyledi.

Mesut Çebi, yaptıkları çalışmalar ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milli takımlarda İspanyol ekolünün hakim olmasını önemsediklerini belirten Çebi, "A milli takımlarımızın başına çok tecrübeli İspanyol hocaları getirdik. Aynı şekilde altyapı koordinatörü olarak da İspanyol hoca ile anlaştık. Şu anda 30 ilde 600'den fazla çocuğa tarama faaliyeti gerçekleştirdik. Türk hentbolunun geleceğinin çocuklardan geçtiğini düşünüyoruz." dedi.

İspanyol antrenörlerin çalışma prensipleri ve çalışma modellerinin farklı olduğunu anlatan Çebi, "Teknik, taktik temel hamlelere yönelik oyunların çoğu benzer olsa da ince ayrıntıda gizli olan şey aramızdaki makası açıyor. O ince ayrıntıları yakalamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mesut Çebi, alt yaş milli takımlarda önemli başarılara imza attıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız ile 25 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda oynuyoruz. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız ile de 20 sene sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağız. Altyapı takımlarındaki başarılar şu an için A takımdan daha önemli çünkü çağdaş spor endüstrisinde kendimizi kanıtlayıp A takımda başarılı ülkelerle mücadele edeceksek bunun başlangıcının altyapılardan geçtiğini düşünüyoruz. İlerleyen süreçte inşallah şampiyon da olacağız, altyapılarda şampiyonluk da kıymetli."

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası elemelerindeki mücadelesine değinen Çebi, "Şu anda Romanya ile ikinci eleme turunu oynayacağız, turu geçersek üçüncü eleme turu oynanacak. Üçüncü eleme turunda da Avrupa'nın ilk 10 takımından sert bir rakiple eşleşeceğiz ama bizim için fark etmez. Alacağımız her puan sadece Dünya Şampiyonası için değil bir üst torbadan kuraya katılmak için önemli ve gelecekteki jenerasyonun işini de kolaylaştıracak. O yüzden galibiyetler çok önemli." şeklinde konuştu.

"Federasyonumuzun 50. yılı özel olacak"

Türk hentbolunun 50. yılını büyük bir organizasyonla kutlayacaklarını kaydeden Çebi, şöyle devam etti:

"Federasyonumuzun 50. yılı olan 2026, özel bir yıl olacak. Bu yılı dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Ankara'da 7 Şubat'ta 50. yıl galamızı yapacağız. Bu sene iki büyük organizasyonumuz 50. Yıl Federasyon Kupası ve 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Türk hentbolunun mihenk taşı olacak. 7 Şubat'ta hentbol camiasını kucaklayacağız. Eski, yeni, yaşlı, genç demeden herkese kapımızı açacağız. 1976'dan 2026'ya kadar görev yapan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Özel bir gala alanımız olacak. Belgesel çekimi yaptık, belgeselin kısa versiyonunu paylaşacağız. Özel misafirlerimiz ve özel ödüllerimiz de olacak. Camiamıza Türk hentbolunun ne olduğunu ve nereye gittiğini kanıtladığımız bir organizasyon olacağını düşünüyorum."

Mesut Çebi, uluslararası temsiliyetin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın Oslo'daki D Grubu müsabakalarında organizasyon sorumlusuydum. Benimle beraber orada hakemlerimiz Kürşat Erdoğan ve İbrahim Özdeniz de görev yaptı. Onlar da Türkiye'nin en iyi hakemleri, inşallah olimpiyat maçları yönetecek hakemleri yetiştirmek de nasip olur." dedi.

"2028 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum"

Mesut Çebi, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası yolunda güzel bir mücadele verdiğini anlatarak, "Avrupa'da eleme grubu oynayacağız, şu anda dördüncü torbadayız. Takımımıza, hocamıza, camiamıza güveniyoruz. 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları'nda 2. kez üst üste şampiyonluk kazanmasının sevindirici olduğunu dile getiren Çebi, "İslam ülkelerindeki bu dayanışma oyunlarının anlamı çok fazla. Biz de Türkiye olarak en büyük destekçilerinden biriyiz." dedi.

Mesut Çebi, gittikleri her ilde milli takımlara yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "Her zaman söylediğim gibi Anadolu irfanı, Türk hentbolunu kalkındıracak. Diyarbakır, Elazığ, Amasya, Sivas ve Ordu'daki maçlarımızda salonlar neredeyse tam dolu oynadık." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da bir tesis için tahsis aşamasını bitirdik"

İstanbul'a önemli bir hentbol tesisi kazandırmak üzere olduklarını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"İstanbul'da tesis olmadan olmaz. Şu anda İstanbul'da bir tesis için tahsis aşamasını bitirdik. İnşallah en kısa sürede camiamızla paylaşacağız. 50. Yıl Federasyon Kupamızı da İstanbul'da yeni salonumuzda oynamak istiyoruz. Birkaç tadilat işleri var, inşallah onları da bitirdikten sonra camiamıza onun müjdesini vereceğiz. 50. Yıl Federasyon Kupası'nı Türkiye Kupası statüsüyle 8'li final şeklinde oynatacağız. Bu kupada erkek ve kadın takımları, yöneticileri, çalışanları bir araya gelecek. Bu da camianın bütünleşmesi için önemli."

Türk hentbolunun gelişiminin çocuklardan geçtiğine inandıklarını anlatan Çebi, "Sporu gençlere ne kadar sevdirebilirsek geleceğimizin olarak o kadar parlak olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda şu ana kadar hem okullara hem de kulüplere ayni ve nakdi yardım miktarında 50 yıllık rekor kırdığımız bir sene oldu. Bundan sonra da bu yardımlar artarak devam edecek. Kendimizi spor endüstrisinin en üst noktalarında konumlandıracağız, bunun yolu da çocuklardan geçiyor." şeklinde görüş belirtti.

Hentbola olan yatırımın önünü açmak için yeni bir uygulama başlattıklarını da duyuran Çebi, "Sporcu üzerinden yatırım yapmayı taahhüt eden kulüpleri, yönetim kurulu onayıyla Süper Lig'e alabileceğimize dair bir statü maddesi ekledik. Her şey istediğimiz gibi giderse en kısa zamanda camiamıza müjdelerini vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.