THF Başkanı Mesut Çebi: 'Türk hentboluna ilki yaşatmak istiyoruz'
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Ordu'da Bulgaristan ile oynayacağı rövanş maçında Türk hentbol tarihine bir ilki yaşatmayı umduklarını belirtti. Bu mücadele Ordu'da bir milli maç olarak tarihe geçecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "İnşallah Türk hentboluna bir ilki yaşatmak istiyoruz. Türk hentbolda daha önce erkek milli takımlar seviyesinde Avrupa Şampiyonası oynamış yok, biz de ekibimizle beraber inşallah buna vesile olacağız" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Bulgaristan ile yarın Ordu'da karşı karşıya gelecek. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda 11 Ocak 2026 tarihinde oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

"Ordu tarihinde ilk kez milli maç oynanacak"

THF Başkanı Mesut Çebi, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ordu tarihinde ilk kez bir milli maç oynanacak. Bunun da hentbol olması bizim için çok özel. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz. Ordulu vatandaşlarımıza ve tüm sporseverlere burada inşallah çok güzel bir mücadele sunmayı planlıyoruz. Takım ve hocalarımıza güveniyoruz. Çok güzel bir organizasyon yaptık. Tüm kurumlarımız buradaki organizasyon için özverili bir çalışma yaptılar" diye konuştu.

"Heyecanlıyız, Türk hentboluna ilki yaşatmak istiyoruz"

Bulgaristan ile oynanacak olan rövanş maçının kendilerini heyecanlandırdığını, hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Çebi, "Şu anda oynayacağımız maç Bulgaristan ile ikinci maçımız olacak. İlk maçı Bulgaristan'da oynadık, 2 farkla maçı kazanmıştık. Yarın oynayacağımız maça önde başlayacağız. Önde bitiren de gruplarda oynama hakkı kazanacak. 19 Mart tarihinde de Lizbon'da grupların kurası çekilecek, bir sonraki grup müsabakaları da kasım ayında başlayacak. İnşallah Türk hentboluna bir ilki yaşatmak istiyoruz. Türk hentbolda daha önce erkek milli takımlar seviyesinde Avrupa Şampiyonası oynamış yok, biz de ekibimizle beraber inşallah buna vesile olacağız" ifadelerine yer verdi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Erkek A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ile milli takım sporcuları da katılarak değerlendirmelerde bulundu. - ORDU

