Türk Hava Yolları World Golf Cup'ta Şampiyonlar Belli Oldu

Türk Hava Yolları World Golf Cup'ın İstanbul ayağında Berna Karaevli kadınlarda, Arda Obuz erkeklerde birinci oldu. Her iki sporcu da Antalya'da düzenlenecek büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Turkish Airlines World Golf Cup'ın İstanbul ayağı tamamlanırken, kadınlarda Berna Karaevli, erkeklerde ise Arda Obuz ilk sırayı alan sporcular oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada 24 ve altı handikap seviyesinde kadınlar kategorisinde mücadele eden Berna Karaevli, 40 puan elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde birinciliği elde eden Arda Obuz ise toplamda 44 puan topladı. Her iki sporcu da Antalya'da düzenlenecek büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, "İzlemesi keyifli bir turnuva oldu. Bu seride kazanan Berna Karaevli ve Arda Obuz'u tebrik ediyor ve Antalya'da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.