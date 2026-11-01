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Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 yendi

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Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında İlbank'ı 3-0 yendi. 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 93 dakika süren mücadelede Türk Hava Yolları, rakibine set vermedi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Davut Köseoğlu

Türk Hava Yolları : Milenkovic, Beijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas, Degradi, Bahar Akbay)

İlbank: Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur, Fatma Beyaz, Smarzek, Edwards, Strunjak (Sinem Arıncı, Lozo, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Damla Nur Dündar, Şeyma Ercan Küçükaslan, Ece Morova Hezer)

Setler: 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 93 dakika (29, 33, 31)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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