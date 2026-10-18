Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. Salonda 97 dakika süren mücadelede setler 25-13, 18-25, 25-11 ve 25-19 sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens (Melis Yılmaz, Buse Kara, Milenkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Ramos, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Gorecka, Öykü Saruhan, Sıla Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)
Setler: 25-13, 18-25, 25-11, 25-19
Süre: 97 dakika (21, 26, 21, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.