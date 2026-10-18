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Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti. Salonda 97 dakika süren mücadelede setler 25-13, 18-25, 25-11 ve 25-19 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları : Sıla Çalışkan, Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens (Melis Yılmaz, Buse Kara, Milenkovic, Nazlı Eda Kafkas)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Ramos, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Gorecka, Öykü Saruhan, Sıla Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)

Setler: 25-13, 18-25, 25-11, 25-19

Süre: 97 dakika (21, 26, 21, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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