Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu Longines Paris Eyfel yarışında birincilik Fransız Simon Delestre'nin

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Longines Paris Eyfel bireysel engel atlama yarışında, Türk Hava Yolları (THY) ödüllerinde birinciliği Simon Delestre aldı. Binicilikte Longines Global Champions Serisi'nin Paris ayağındaki Longines Paris Eyfel engel atlama müsabakaları, Eyfel Kulesi'ne bakan Champs de Mars alanında başladı. THY'nin sponsor olduğu ilk müsabakaya Türk yarışmacılar Ömer Karaevli ve Efe Siyahi de katıldı. 25 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda bireysel müsabakanın ardından THY ödülleri sahiplerini buldu. Müsabakada birinci olan Fransız Simon Delestre'ye ödülü, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe tarafından verildi. İkinci sırayı alan Büyük Britanyalı Jodie Hall McAteer'a ödülü THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, üçüncülüğü elde eden Fransız Edward Levy'ye ödülü de THY Paris Genel Müdürü Hasan Hamdan tarafından takdim edildi.