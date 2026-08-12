THY Kadın Voleybol'a Büşra Güneş Transferi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen orta oyuncu Büşra Güneş'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol A takımımız, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Büşra Güneş ile anlaşmaya varmıştır. Büşra Güneş'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA