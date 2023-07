Türk Hakemler Wimbledon'da Görev Aldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'deki tenis sporunu değerlendirerek Wimbledon'a katılan Türk hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. Durmuş, "Bu sene Wimbledon'da ana tablo ve elemelerde 13 Türk hakemimiz görev aldı. Türk hakemlerimiz dünyada en fazla seçilen hakemler arasına girdi" dedi.

Olimpik bir spor olan tenis branşının her yaştan, her seviyeden ve her ülkeden sporcularıyla gün geçtikçe gelişimini sürdürdüğünü belirten Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak dünya tenisinde önemli başarılara imza attığımız son yıllarda tenis ülkesi olmak için her alanda var olmamız gerektiğinin bilinciyle çalışıyoruz. Sporcularımızın ve onları yetiştiren antrenörlerinin gelişimine yönelik yaptığımız çalışmalar meyvelerini verirken, tenis hakemliği alanında da eğitimlerimize büyük önem gösteriyoruz. Gelişen tenis endüstrisinin önemli bir iş kolunu da tenis hakemliği oluşturuyor" diye konuştu.