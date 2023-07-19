Türk Hakemler Wimbledon'da Görev Aldı
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk hakemlerin Wimbledon'da görev aldığını ve dünyada en fazla seçilen hakemler arasına girdiğini açıkladı. Tenis Federasyonu olarak tenis sporunun gelişimi için çalışmalar yaptıklarını belirten Durmuş, Türkiye'nin tenis ülkesi olma hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'deki tenis sporunu değerlendirerek Wimbledon'a katılan Türk hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. Durmuş, "Bu sene Wimbledon'da ana tablo ve elemelerde 13 Türk hakemimiz görev aldı. Türk hakemlerimiz dünyada en fazla seçilen hakemler arasına girdi" dedi.
Olimpik bir spor olan tenis branşının her yaştan, her seviyeden ve her ülkeden sporcularıyla gün geçtikçe gelişimini sürdürdüğünü belirten Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak dünya tenisinde önemli başarılara imza attığımız son yıllarda tenis ülkesi olmak için her alanda var olmamız gerektiğinin bilinciyle çalışıyoruz. Sporcularımızın ve onları yetiştiren antrenörlerinin gelişimine yönelik yaptığımız çalışmalar meyvelerini verirken, tenis hakemliği alanında da eğitimlerimize büyük önem gösteriyoruz. Gelişen tenis endüstrisinin önemli bir iş kolunu da tenis hakemliği oluşturuyor" diye konuştu."AVRUPA'DA EN FAZLA TURNUVA DÜZENLEYEN İKİNCİ ÜLKE OLDUK"TTF Başkanı Durmuş, 2022 yılında Tenis Europe tarafından en fazla gelişen ülke ödülünün Türkiye'ye verildiğini vurgulayarak, "Avrupa'da en fazla turnuva düzenleyen ikinci ülke olduk. Yılda 750'ye yakın ulusal ve uluslararası turnuva düzenliyoruz. Bu turnuvalarda federasyonumuz tarafından yetiştirilen, gerekli sınavlara tabii tutulan hakemlerimiz görevlerini başarılı bir şekilde yapmakta. Ülkemizin tanıtımı için de bir federasyon stratejisi olarak hakemlerimizin bizleri en iyi yerlerde temsil etmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Wimbledon'da ana tablo ve elemelerde 13 Türk hakemimiz görev aldı. Türk hakemlerimiz artık dünyada en fazla seçilen hakemler arasına girdi" ifadelerine yer verdi. "27 ULUSLARARASI HAKEMİMİZ VE İ-KORT SİSTEMİMİZE KAYITLI 6 BİN 327 ULUSAL HAKEMİMİZ BULUNMAKTA"6 bin 327 ulusal hakemin olduğuna ve bu sayının gittikçe arttığına dikkati çeken Durmuş, "4 Silver Badge Başhakem, 6 Bronze Badge Kule Hakemi, 21 White Badge Kule ve Başhakem olmak üzere 27 Uluslararası hakemimiz ve i-kort sistemimize kayıtlı 6 bin 327 ulusal hakemimiz bulunmakta. Bu sayı gün geçtikçe artış göstermekte. Bir maçın, verdikleri kararlarla en doğru, seyir zevki en yüksek, en adil şekilde gerçekleşmesini sağlayan hakemlerimizin gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Wimbledon 2023'te görev alarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden hakemlerimizi ayrıca tebrik ediyorum, onların da aktardıkları deneyimlerle arkalarından gelecek birçok hakemimizi de çok iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.