Hentbol hakemleri İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, EURO 2026'da görev yapacak
Türk hentbol hakemleri İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda görev alacak. İkili, Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesini yönetecek.
Türk hentbol hakemleri İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda (EURO 2026) maç yönetecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Özdeniz-Erdoğan ikilisi, şampiyonada yarın Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesinde görev alacak.
Norveç'in Barum kentindeki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası, 15 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Danimarka, Norveç ve İsveç tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor