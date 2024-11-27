Türk Hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Lig'inde Görev Alacak
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 30 Kasım 2024'te Suudi Arabistan Pro Lig'inde oynanacak Al Shabab - Al Hilal maçını yönetecek. Müsabaka Riyad'daki Al-Shabab Club Stadyumu'nda yapılacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab ile Al Hilal takımları arasında oynanacak olan müsabakayı yönetecek.
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL