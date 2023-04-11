Türk güreşçiler Zagreb'de Avrupa'nın zirvesine çıkmak istiyor

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 17- 23 Nisan 2023 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek. Geçen yıl Macaristan'da düzenlenen şampiyonada madalya rekoru kırarak Kadınlarda Avrupa Şampiyonu, Erkekler Serbest ve Grekoromen stilde ise takım halinde Avrupa 2'ncisi olan Türkiye, bu başarıyı daha yukarıya taşımayı hedefliyor.

EN FAZLA SPORCU VE MADALYA ASKİ'DEN

17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Takımı şu sporculardan oluşuyor:

GREKOREMEN STİL ERKEKLER:

SERBEST STİL ERKEKLER:

125kg Taha Akgül (ASKİ)