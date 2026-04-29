Türk golfçüler, Turkish Airlines Open Golf turnuvasına hazır

DP Dünya Turu takviminde yer alan "Turkish Airlines Open 2026" yarın başlıyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü'nde 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleşecek turnuvada 2018 Britanya Açık şampiyonu Francesco Molinari ve birçok yıldız oyuncu mücadele edecek.

Türkiye'den profesyonel golfçüler Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Mutlu Güner ve Golf Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu İbrahim Tarık Aslan da amatör olarak sahaya çıkacak.

-Türk golfçüler turnuva öncesi açıklama yaptı.

Profesyonel golfçü Taner Yamaç, beşinci kez bu turnuvada mücadele edeceğini söyledi.

Bu yıl hazırlıklarının çok iyi geçtiğini belirten Yamaç, "Buradan önce üç turnuva İspanya'da oynadım. Bir hafta önce de Polonya'da turnuvaya katıldım. Güzel hazırlandım. Üç gündür antrenmanlarımı burada sürdürdüm. Şu an turnuvaya hazırım, hiçbir eksiğim yok." dedi.

Geçen yıl ki organizasyonda "cut'ı geçen ilk Türk oyuncu" Leon Açıkalın ise hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini kaydetti.

Bu sene biraz daha tecrübeli olduğuna işaret eden Açıkalın, şöyle konuştu:

"Turkish Airlines Open, Avrupa Turu'nun en önemli ayaklarından ve burada olmak her golfçü için gurur kaynağı. Ben de kendimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu zorlu turnuvaya hazırladım. Tabii ki burası bizim sürekli antrenman yaptığımız, rüzgarını ve zeminini çok iyi bildiğimiz bir saha. Rakiplerimiz buraya dışarıdan geliyor ve sahayı tanımak için sınırlı zamanları var. Bizim ise sahanın her noktasında tecrübemiz var. Bu durum, özellikle zorlu vuruşlarda ve strateji belirlemede bize büyük bir avantaj sağlıyor. Dünyanın en iyi golfçülerini yakından izlemek, onların saha içindeki disiplinlerini ve baskı altındaki soğukkanlılıklarını gözlemlemek paha biçilemez."

Açıkalın, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın bu seviyede bir organizasyona ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu anlatarak, alandaki saha ve oyunculara sunulan imkanların dünya standartlarında olduğunu dile getirdi.

Profesyonel golfçü Mutlu Güner ise daha önce bu turnuvaya 2016'da yılında katıldığını ve kendisi için ikinci kez burada bulunmanın güzel bir tecrübe olduğunu söyledi.

Geçen süre içerisinde golf hocalığı da yaptığını aktaran Güner, "Aynı zamanda antrenmanlara devam ettim. Bu sene de inşallah elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız. Türkiye için önemli ve büyük bir organizasyon. Hava şartları çok güzel, saha çok iyi kondisyonda. Yarın sahada elimizden geleni yapacağız ve sonucu hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Amatör golfçü İbrahim Tarık Aslan ise geçen yıl bu organizasyona katıldığını ve diğer turnuvalardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu dile getirdi.

Tüm golfçülerin hayalinin bu turnuvada mücadele etmek olduğuna işaret eden Aslan, "Şimdi ikinci kez oynuyorum ve tecrübelendim. Uzun bir süre antrenman dönemi geçirdim ve kendimi hazır hissediyorum. Bu organizasyon büyük bir organizasyon, ülkemizde olması sevindirici." şeklinde konuştu.