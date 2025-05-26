Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Süper Lig'den düşen Sivasspor'da mali kriz derinleşiyor. 350 milyon TL'yi aşan borç nedeniyle taraftarlar yönetimden hesap sorarken, kulübe devlet müdahalesi ve kayyum atanması yönünde çağrılar yükseliyor.
Süper Lig'e dramatik bir şekilde veda eden Sivasspor'da kayyum sesleri gün geçtikçe yükseliyor. Kırmızı Beyazlı kulüp, 350 milyon TL'yi aşan borç nedeniyle taraftarların sert tepkisiyle karşılaşırken, yönetim üzerinde büyük baskı oluştu.
KAYYUM SESLERİ GİDEREK ARTIYOR
Sivas Ekspres'in haberine göre Başkan Bahattin Eken'e yönelik eleştiriler artarken, kulübe devlet müdahalesi ve kayyum atanması yönünde çağrılar yükseliyor.
Sivaslı iş insanı Sabri Çevik ise adaylıktan çekildiğini ve yönetimin kendisinden büyük miktarda maddi destek talep ettiğini açıkladı. Taraftarlar sosyal medyada kulübe kayyum atanması gerektiğini savunuyor ve yönetimin mali işlemlerinin şeffaf olmamasını eleştiriyor.